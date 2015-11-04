В Сумах патрульные задержали 2 угонщиков 20 декабря, около 16 часов, полицейские получили сообщение о вероятно незаконном завладении транспортным средством на улице Новоместенская.

На месте происшествия заявитель рассказал, что в их дворе уже около 3-х месяцев стоит легковой автомобиль Dacia Logan с номерными знаками Донецкой области. Сегодня же он увидел, как двое неизвестных спешно откатывали автомобиль с места его стоянки.

Ориентировку на задержание транспортного средства передали всем экипажам.

Через 15 минут полицейские остановили указанный автомобиль на улице Набережная реки Стрелки. Почти весь автомобиль был покрыт снегом, лобовое стекло не стало исключением.

За рулем находился 36-летний сумчанин, который недавно был лишен права управления транспортными средствами. Как водитель, так и пассажир, неоднократно имели проблемы с законом за совершение уголовных преступлений.

Патрульные вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Сумского отделения полиции.