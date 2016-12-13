В Тростянце обобрали центральную елку

Работники полиции Тростянца разоблачили мужчину, который рано утром украл с центральной городской елки елочные украшения на общую сумму около 500 гривен. Действия «игрушечного» вора зафиксировали камеры наружного видеонаблюдения, чем облегчили дело по установлению личности подозреваемого. Им оказался 31-летний местный безработный, который, по словам случайных прохожих, сорвал с елки игрушки, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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