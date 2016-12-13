В Сумах полицейские поймали двух магазинных воришек

Сначала они разоблачили 24-летнюю женщину, которая пыталась накануне праздников «обновить» свой гардероб, прихватив из местного магазина женское белье. А позже обнаружили 26-летнего местного любителя элитного алкоголя. Мужчина вынес мимо кассы магазина бутылку недешевого виски, чем нанес торговому заведения ущерб на сумму более 300 гривен.
Правоохранителям пригодилось видео с камер наблюдения торговых заведений, на котором было зафиксировано оба факта совершения преступления.
В отношении подозреваемых следователи открыли уголовные производства по соответствующим частям статьи 185 УК Украины «Кража». В рамках досудебного следствия все подозреваемые проверяются на причастность к совершению других аналогичных преступлений, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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