На Сумщине спасатели провели профилактическую работу среди рыбаков

Особенно это касается рыбаков, которые активно и одними из первых выходят на лед. Именно поэтому сотрудники Службы спасения уделяют дополнительное внимание этой категории населения.
22 декабря в пгт Великая Писаревка (р. Ворскла), г. Кролевец (Козинский став), пгт Недригайлов (р. Сула) и пгт Свесса Ямпольского района (оз. Красне) состоялись информационно-разъяснительные беседы спасателей с местными рыбаками. Специалисты предостерегли граждан об обманчивом виде льда, а также отметили, что прочной он становится только после длительных морозов. Наиболее опасным является лед во время резких перепадов температур и оттепелей. Рыбакам разъяснили, что надо делать, когда провалился под лед или стал свидетелем несчастного случая. Кроме того, людям рекомендовали иметь с собой подручные средства для спасения.
Для лучшего усвоения предоставленной информации любителям зимней рыбалки раздали тематические памятки. Спасатели надеются, что граждане сделают выводы из проведенных бесед и при нахождении на водных объектах будут придерживаться основных требований безопасности, ведь от этого зависит их жизнь и здоровье.
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