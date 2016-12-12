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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:271

На Сумщине спасатели провели профилактическую работу среди рыбаков

С понижением температуры воздуха и образованием слоя льда на водоемах возникла проблема безопасности пребывания людей на реках, озерах, прудах.

Особенно это касается рыбаков, которые активно и одними из первых выходят на лед. Именно поэтому сотрудники Службы спасения уделяют дополнительное внимание этой категории населения.

22 декабря в пгт Великая Писаревка (р. Ворскла), г. Кролевец (Козинский став), пгт Недригайлов (р. Сула) и пгт Свесса Ямпольского района (оз. Красне) состоялись информационно-разъяснительные беседы спасателей с местными рыбаками. Специалисты предостерегли граждан об обманчивом виде льда, а также отметили, что прочной он становится только после длительных морозов. Наиболее опасным является лед во время резких перепадов температур и оттепелей. Рыбакам разъяснили, что надо делать, когда провалился под лед или стал свидетелем несчастного случая. Кроме того, людям рекомендовали иметь с собой подручные средства для спасения.

Для лучшего усвоения предоставленной информации любителям зимней рыбалки раздали тематические памятки. Спасатели надеются, что граждане сделают выводы из проведенных бесед и при нахождении на водных объектах будут придерживаться основных требований безопасности, ведь от этого зависит их жизнь и здоровье.

Общество Зимняя рыбалка Спасатели Тонкий лед
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Фото

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
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