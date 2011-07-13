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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:171

В Сумах прошли соревнования радиоуправляемых кораблей

Состоялись всеукраинские соревнования по гонкам радиоуправляемых моделей лодок «Кубок СумГУ-2016».

В бассейне отеля «Олимпийский» СумГУ состоялись всеукраинские соревнования радиоуправляемых моделей лодок в классах «Eco mini» и «Eco mini team». В них приняли участие спортивные команды из городов Сумы, Глухов, Полтава, Киев, Харьков.

Соревнования проходили по правилам Международной федерации судомодельномо спорта (Naviga), адаптированных к бассейну. Согласно им каждый участник должен был пройти наибольшее количество «кругов» за 6 минут.

В классах «Eco mini» среди спортсменов-юниоров победил мастер спорта Дмитрий Борщ из г. Глухов. Его результат – 51 круг. Среди взрослых «фортуна улыбнулась» киевлянину, мастеру спорта международного класса Илье Норкину (62 круга).

В «Eco mini team» победила команда в составе Андрея Злобина (г. Харьков) и Ильи Норкина (г. Киев), сообщает сайт вуза.

Досуг Судомодельный спорт
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Театр Театр им. М.С.Щепкина
11.00, 14.00
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Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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