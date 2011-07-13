В Сумах прошли соревнования радиоуправляемых кораблей Состоялись всеукраинские соревнования по гонкам радиоуправляемых моделей лодок «Кубок СумГУ-2016».

В бассейне отеля «Олимпийский» СумГУ состоялись всеукраинские соревнования радиоуправляемых моделей лодок в классах «Eco mini» и «Eco mini team». В них приняли участие спортивные команды из городов Сумы, Глухов, Полтава, Киев, Харьков.

Соревнования проходили по правилам Международной федерации судомодельномо спорта (Naviga), адаптированных к бассейну. Согласно им каждый участник должен был пройти наибольшее количество «кругов» за 6 минут.

В классах «Eco mini» среди спортсменов-юниоров победил мастер спорта Дмитрий Борщ из г. Глухов. Его результат – 51 круг. Среди взрослых «фортуна улыбнулась» киевлянину, мастеру спорта международного класса Илье Норкину (62 круга).

В «Eco mini team» победила команда в составе Андрея Злобина (г. Харьков) и Ильи Норкина (г. Киев), сообщает сайт вуза.