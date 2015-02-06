В Сумах почти 800 человек заболели бешенством По информации управления Госпродпотребслужбы в г. Сумы, в городе за 10 месяцев текущего года бешенством заболели 786 человек, 17% из них - это дети (155 человек).

В течение последних трех лет относительные показатели пораженности покусами животных остаются на стабильно высоком уровне с выраженной тенденцией к увеличению. На опасно высоком уровне оставалась динамика пострадавших от нападения бродячих животных (373 человек – в 2016 году, 336 человек – в 2015 году). В прошлом и нынешнем годах удельный вес покусанных бродячими животными детей достигала от 19 до 22%.

Различают природные очаги бешенства, которые формируются дикими животными (волки, лисы, барсуки, мыши, ежи, шакалы), и антропургичные, поддерживаемые собаками, кошками, сельскохозяйственными животными. Для того, чтобы же борьба с этой болезнью была эффективной, необходимо предусмотреть правильный режим содержания собак и кошек, уничтожение бродячих животных, профилактическую вакцинацию домашних и служебных собак.

На территории города действуют утвержденные городскими властями правила содержания животных, которые устанавливают порядок содержания домашних любимцев и возлагают определенные права и обязанности вязки на владельцев животных. Нарушение требований этих требований предусматривает административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством.

Сумчанам, которых укусила бешеное или подозрительное животное, в первую очередь надо промыть рану мыльным раствором, прижечь ее края йодной настойкой и немедленно обратиться в травмпункт городской клинической больницы № 1 для получения регламентированного объема неотложной антирабической помощи. Специалисты отмечают, что вовремя проведенное прививки являются единственным профилактическим и одновременно лечебным мероприятием, а проблема борьбы и профилактики бешенства является общегосударственной.

Учреждениями государственной санитарно-эпидемиологической службы Сумы и медицинскими учреждениями проводится определенный объем комплексных организационных и лечебно-профилактических мероприятий с целью предупреждения возникновения случаев бешенства среди животных и людей. Ведущим мероприятием профилактики бешенства является срочное обращение за медицинской помощью в территориальные лечебно-профилактические учреждения и проведения профилактических прививок.