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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:381

Сумской бюджет будут хранить в банке

Департамент финансов, экономики и инвестиций горсовета объявил конкурс среди банков по размещению в 2017 году временно свободных средств городского бюджета на вкладных (депозитных) счетах.

Конкурс будет проводиться среди банков, которые соответствуют требованиям подпункта 6 пункта 3 Порядка размещения временно свободных средств местных бюджетов на вкладных (депозитных) счетах в банках, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 12 января 2011 года № 6 (с изменениями).

Размещение в 2017 году временно свободных средств городского бюджета планируется в объеме фактически свободных остатков средств общего и специального фондов городского бюджета.

Участники конкурса должны предоставить предложения и условия размещения средств до 17:00 28 декабря на адрес департамента финансов, экономики и бюджетных отношений городского совета: 40004, г. Сумы, ул. Горького, 21. Рассмотрение банковских предложений состоится 29 декабря в 14:00 по этому же адресу.

Экономика Горбюджет
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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