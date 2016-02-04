Сумской бюджет будут хранить в банке Департамент финансов, экономики и инвестиций горсовета объявил конкурс среди банков по размещению в 2017 году временно свободных средств городского бюджета на вкладных (депозитных) счетах.

Конкурс будет проводиться среди банков, которые соответствуют требованиям подпункта 6 пункта 3 Порядка размещения временно свободных средств местных бюджетов на вкладных (депозитных) счетах в банках, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 12 января 2011 года № 6 (с изменениями).

Размещение в 2017 году временно свободных средств городского бюджета планируется в объеме фактически свободных остатков средств общего и специального фондов городского бюджета.

Участники конкурса должны предоставить предложения и условия размещения средств до 17:00 28 декабря на адрес департамента финансов, экономики и бюджетных отношений городского совета: 40004, г. Сумы, ул. Горького, 21. Рассмотрение банковских предложений состоится 29 декабря в 14:00 по этому же адресу.