В Сумах чуть не сгорел двухквартирный дом 22 декабря в 11:46 в Службу спасения «101» поступило сообщение о возгорании жилого дома по ул. Короленко в г. Сумы.

Звонили соседи, которые увидели дым из-под крыши здания. На место происшествия было направлено отделение дежурных караулов 1-й и 2-й Государственных пожарно-спасательных частей.

На момент прибытия пожарных горела на площади 58 кв. м кровля, под которой находились одно из помещений дома на двух хозяев и хозяйственная постройка. Тушение осложняло задымление и захламленность в жилой комнате, а также удаленность пожарного гидранта. Существовала угроза распространения горючими конструкциями огня на другую часть дома. В 12:49 пожар удалось локализовать, в 14:12 - ликвидировать.

Всего к тушению были привлечены 12 человек личного состава и 3 единицы спецтехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

В результате возгорания уничтожена кровля и перекрытие на площади 50 кв. м, личные вещи. Пламенем повреждена кровля и перекрытие на площади 8 кв. м, окна, стены и пол по всей площади помещения.

По предварительным выводам специалистов, вероятной причиной пожара стало короткое замыкание электросети. Поэтому спасатели обращаются к гражданам регулярно проверять состояние электросетей. В случае неисправностей нужно вызвать квалифицированных специалистов.