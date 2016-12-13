Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:55187

В Сумах чуть не сгорел двухквартирный дом

22 декабря в 11:46 в Службу спасения «101» поступило сообщение о возгорании жилого дома по ул. Короленко в г. Сумы.

Звонили соседи, которые увидели дым из-под крыши здания. На место происшествия было направлено отделение дежурных караулов 1-й и 2-й Государственных пожарно-спасательных частей.

На момент прибытия пожарных горела на площади 58 кв. м кровля, под которой находились одно из помещений дома на двух хозяев и хозяйственная постройка. Тушение осложняло задымление и захламленность в жилой комнате, а также удаленность пожарного гидранта. Существовала угроза распространения горючими конструкциями огня на другую часть дома. В 12:49 пожар удалось локализовать, в 14:12 - ликвидировать.

Всего к тушению были привлечены 12 человек личного состава и 3 единицы спецтехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

В результате возгорания уничтожена кровля и перекрытие на площади 50 кв. м, личные вещи. Пламенем повреждена кровля и перекрытие на площади 8 кв. м, окна, стены и пол по всей площади помещения.

По предварительным выводам специалистов, вероятной причиной пожара стало короткое замыкание электросети. Поэтому спасатели обращаются к гражданам регулярно проверять состояние электросетей. В случае неисправностей нужно вызвать квалифицированных специалистов.

Право Пожар
view counter

По тематике

На Сумщине пожарные предотвратили уничтожение огнем жилого дома
21.12.2016 14:25

На Сумщине пожарные предотвратили уничтожение огнем жилого дома

20 декабря в 20:21 на линию экстренного вызова «101» поступило сообщение о пожаре в жилом доме по ул. Рабочей в...

21.12.2016 10:10

На Сумщине угорел хозяин дома

20 декабря в 16:07 в Службу спасения «101» поступило сообщение о возгорании жилого дома в с. Поповка Конотопского района....

На Сумщине из-за возгорания электросчетчика чуть не сгорел двухквартирный дом
19.12.2016 10:15

На Сумщине из-за возгорания электросчетчика чуть не сгорел двухквартирный дом

19 декабря в 1:14 в Службу спасения «101» поступило сообщение о возгорании в жилом доме по ул. Александровской в г....

15.12.2016 10:28

На Сумщине спасатели ликвидировали пожар в котельной

Сегодня, 15 декабря, в 00:55 в Службу спасения «101» поступило сообщение о возгорании котельной на территории частного домовладения по ул....

14.12.2016 15:25

На Сумщине пожарные ликвидировали возгорание в жилом доме

13 декабря в 20:11 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в жилом доме на ул. Высотной в с....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Слуга народа 2» Алексея Кирющенко (Украина, 2016)
«Слуга народа 2» Алексея Кирющенко (Украина, 2016)
Кино Космос
19:05 – 50 грн.
«Плохой Санта 2» Марка Уотерса (США, 2016)
«Плохой Санта 2» Марка Уотерса (США, 2016)
Кино Планета Кино
2D - 16:00 20:00 23:20
«Пассажиры» Мортена Тильдума (США, 2016)
«Пассажиры» Мортена Тильдума (США, 2016)
Кино Дружба
19-05 - 50 грн
«Моана» Рона Клементса (США, 2016)
«Моана» Рона Клементса (США, 2016)
Кино Космос
12:50 — 35грн 14:55 — 40грн 17:00 — 40грн 19:05 – 45 грн.
«Призрачная красота» Дэвида Фрэнкела (США, 2016)
«Призрачная красота» Дэвида Фрэнкела (США, 2016)
Кино Планета Кино
2D - 10:00 14:00 18:00
«Изгой-один: Звёздные войны. Истории» Гарета Эдвардса (США, 2016)
«Изгой-один: Звёздные войны. Истории» Гарета Эдвардса (США, 2016)
Кино Космос
10:20 – 35 грн. 21:00 – 45 грн.
 
«Щелкунчик» Э.Т.А.Гофмана
Театр Театр им. М.С.Щепкина
11.00, 14.00
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.