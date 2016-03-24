Сумчанка стала лучшей неолимпийкой Украины

22 декабря на заседании Коллегии Минмолодьспорта подвели итоги работы за 2016 года и отметили деятелей спорта.
Министр Игорь Жданов назвал имена лучших спортсменов и тренеров по неолимпийским видам спорта в прошлом году - это сумоистка Иванна Березовская, пауэрлифтер Сергей Белый, представительница сборной по панкратиону сумчанка Светлана Скрипник и тренер по пауэрлифтингу Виктор Налейкин, сообщает сайт министерства.
8 апреля в Киевском национальном академическом театре оперетты состоится юбилейная X Всеукраинская церемония награждения «Герои спортивного года-2015»....