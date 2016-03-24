Сумчанка стала лучшей неолимпийкой Украины Сумская панкратиастка Светлана Скрыпник стала лучшей в Украине по неолийпийским видам спорта в 2016 году.

22 декабря на заседании Коллегии Минмолодьспорта подвели итоги работы за 2016 года и отметили деятелей спорта.

Министр Игорь Жданов назвал имена лучших спортсменов и тренеров по неолимпийским видам спорта в прошлом году - это сумоистка Иванна Березовская, пауэрлифтер Сергей Белый, представительница сборной по панкратиону сумчанка Светлана Скрипник и тренер по пауэрлифтингу Виктор Налейкин, сообщает сайт министерства.