В Сумах снова отключили воду

В связи с ликвидацией порыва на водопроводе диаметром 250 мм по ул. Харьковская, 24 в 11:00 приостановлено водоснабжение домов по ул. Харьковская от № 2 до № 44 (четная сторона), ул. СКД, ул. Зеленко, ул. Прокофьева, ул. Криничная. По завершении ремонтных работ водоснабжение будет возобновлено.
22 декабря в 22:00 будет приостановлена работа Тополянской насосной станции....
КП «Горводоканал» сообщает о порыве по ул. Косовщинская....
В связи с проведением работ по подключению электрооборудования новой скважины № 10 Пришибской ВНС 16 декабря будет приостановлена работа Пришибских...
КП «Горводоканал» сообщает об отключении воды на ул. Героев Крут....
В связи с ликвидацией аварии на водопроводе диаметром 250 мм по ул. Александра Анищенко, 3 сегодня, 3 декабря, в 9:00...