В Сумах снова отключили воду Сегодня, 23 декабря, в Сумах произошел порыв водосети по ул. Харкьвоская.

В связи с ликвидацией порыва на водопроводе диаметром 250 мм по ул. Харьковская, 24 в 11:00 приостановлено водоснабжение домов по ул. Харьковская от № 2 до № 44 (четная сторона), ул. СКД, ул. Зеленко, ул. Прокофьева, ул. Криничная. По завершении ремонтных работ водоснабжение будет возобновлено.