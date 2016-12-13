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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:57114

В Конотопе перевозчики требуют повышения стоимости проезда до 6 гривен

Данный вопрос обсуждали на совещании, инициированном перевозчиками, обслуживающими городские автобусные маршруты.

По словам перевозчиков, тарифы на перевозки, установленные в 2014 году, на сегодняшний день не обеспечивают стабильности работы городского автомобильного транспорта из-за того, что изменились составляющие тарифа. Так, в действующий тариф заложена стоимость дизтоплива на уровне 13,20 грн, которая на сегодня составляет 22 грн, минимальная зарплата увеличилась с 1230 до 1600 грн на сегодня (и составит 3200 грн с нового 2017 года), стоимость запасных частей для ремонта автотранспорта выросла почти вдвое, пишет Голос Конотопа.

По предварительным расчетам перевозчиков, стоимость проезда в городском автомобильном транспорте должна составлять 6 грн.

Еще одним вопросом, который поднимали на совещании перевозчики, было возмещение льготного проезда участников АТО. По словам предпринимателей, сегодня они осуществляют перевозки участников АТО за счет собственной хозяйственной деятельности без ограничений и без бюджетной компенсации. Зато в связи с дислокацией воинских частей количество участников АТО в городе значительно возросло.

По результатам совещания было принято решение вернуться к вопросу увеличения тарифов на автомобильные перевозки после окончательного утверждения государственного бюджета на 2017 год. Относительно льготных перевозок управление экономики будет изучать опыт других городов Украины.

Экономика Конотоп Перевозчики Повышение тарифов Стоимость проезда
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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