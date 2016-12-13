В Конотопе перевозчики требуют повышения стоимости проезда до 6 гривен Данный вопрос обсуждали на совещании, инициированном перевозчиками, обслуживающими городские автобусные маршруты.

По словам перевозчиков, тарифы на перевозки, установленные в 2014 году, на сегодняшний день не обеспечивают стабильности работы городского автомобильного транспорта из-за того, что изменились составляющие тарифа. Так, в действующий тариф заложена стоимость дизтоплива на уровне 13,20 грн, которая на сегодня составляет 22 грн, минимальная зарплата увеличилась с 1230 до 1600 грн на сегодня (и составит 3200 грн с нового 2017 года), стоимость запасных частей для ремонта автотранспорта выросла почти вдвое, пишет Голос Конотопа.

По предварительным расчетам перевозчиков, стоимость проезда в городском автомобильном транспорте должна составлять 6 грн.

Еще одним вопросом, который поднимали на совещании перевозчики, было возмещение льготного проезда участников АТО. По словам предпринимателей, сегодня они осуществляют перевозки участников АТО за счет собственной хозяйственной деятельности без ограничений и без бюджетной компенсации. Зато в связи с дислокацией воинских частей количество участников АТО в городе значительно возросло.

По результатам совещания было принято решение вернуться к вопросу увеличения тарифов на автомобильные перевозки после окончательного утверждения государственного бюджета на 2017 год. Относительно льготных перевозок управление экономики будет изучать опыт других городов Украины.