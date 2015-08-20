Ахтырский район будет получать часть ренты по нефти и газу Верховная Рада Украины передала 5 процентов от рентной платы по добыче нефти и газа в местные бюджеты различных уровней.

За законопроект №3038 «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины (относительно упорядочения системы поступления и использования средств из рентной платы за пользование недрами для добычи нефти, природного газа и газового конденсата)» во втором чтении и в целом проголосовали 259 народных депутатов.

«Для нашего района это знаковое событие - это новый финансовый толчок к развитую сельских территорий», - прокомментировал принятие закона глава Ахтырской райсовета Роман Бублик.

Активную роль в лоббировании законопроекта сыграли местные громады и общественные организации по всей стране, которые объединились в единое сообщество в рамках проекта «Развитие сети партнерских организаций по реализации задач коммуникационной стратегии ИПВГ 2015 в добывающих регионах Украины».