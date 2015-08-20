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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 15:10340

Ахтырский район будет получать часть ренты по нефти и газу

Верховная Рада Украины передала 5 процентов от рентной платы по добыче нефти и газа в местные бюджеты различных уровней.

За законопроект №3038 «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины (относительно упорядочения системы поступления и использования средств из рентной платы за пользование недрами для добычи нефти, природного газа и газового конденсата)» во втором чтении и в целом проголосовали 259 народных депутатов.

«Для нашего района это знаковое событие - это новый финансовый толчок к развитую сельских территорий», - прокомментировал принятие закона глава Ахтырской райсовета Роман Бублик.

Активную роль в лоббировании законопроекта сыграли местные громады и общественные организации по всей стране, которые объединились в единое сообщество в рамках проекта «Развитие сети партнерских организаций по реализации задач коммуникационной стратегии ИПВГ 2015 в добывающих регионах Украины».

Экономика Ахтырский район Нефть Рента
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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