Сумские копы задержали драчуна

На месте происшествия 23-летний пострадавший сообщил, что вблизи места жительства неизвестный ему ранее мужчина избил заявителя. Мужчина сообщил полисменам приметы нападавшего.
При проведении поисковых мероприятий инспекторы заметили мужчину, который отвечал ориентированию. Его узнал и потерпевший, а сам правонарушитель не отрицал, что именно он нанес телесные повреждения.
Патрульные доставили его в Сумское отделение полиции.
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