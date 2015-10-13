Сумские копы задержали драчуна 21 декабря, около 18 часов, патрульные получили сообщение о драке на улице Леси Украинский.

На месте происшествия 23-летний пострадавший сообщил, что вблизи места жительства неизвестный ему ранее мужчина избил заявителя. Мужчина сообщил полисменам приметы нападавшего.

При проведении поисковых мероприятий инспекторы заметили мужчину, который отвечал ориентированию. Его узнал и потерпевший, а сам правонарушитель не отрицал, что именно он нанес телесные повреждения.

Патрульные доставили его в Сумское отделение полиции.