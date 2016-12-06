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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:4713

В Сумах снова порыв – теперь на Тополе

В Сумах отключили воду на Тополе и окрестностях.

В связи с ликвидацией аварии на водопроводе диаметром 100 мм на территории Тополянской насосной станции и порыва водосети диаметром 300 мм по ул. Тополянская, 186 в 13:10 приостановлено водоснабжение домов села Нижнее Песчаное, ул. Скрябина, ул. Воровского, ул. Тополянская и прилегающих к ней. По завершении ремонтных работ водоснабжение будет возобновлено, сообщает пресс-служба КП «Горводоканал».

Общество Отключение воды
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«Слуга народа 2» Алексея Кирющенко (Украина, 2016)
«Слуга народа 2» Алексея Кирющенко (Украина, 2016)
Кино Космос
19:05 – 50 грн.
«Плохой Санта 2» Марка Уотерса (США, 2016)
«Плохой Санта 2» Марка Уотерса (США, 2016)
Кино Планета Кино
2D - 16:00 20:00 23:20
«Пассажиры» Мортена Тильдума (США, 2016)
«Пассажиры» Мортена Тильдума (США, 2016)
Кино Дружба
19-05 - 50 грн
«Моана» Рона Клементса (США, 2016)
«Моана» Рона Клементса (США, 2016)
Кино Космос
12:50 — 35грн 14:55 — 40грн 17:00 — 40грн 19:05 – 45 грн.
«Призрачная красота» Дэвида Фрэнкела (США, 2016)
«Призрачная красота» Дэвида Фрэнкела (США, 2016)
Кино Планета Кино
2D - 10:00 14:00 18:00
«Изгой-один: Звёздные войны. Истории» Гарета Эдвардса (США, 2016)
«Изгой-один: Звёздные войны. Истории» Гарета Эдвардса (США, 2016)
Кино Космос
10:20 – 35 грн. 21:00 – 45 грн.
 
«Щелкунчик» Э.Т.А.Гофмана
Театр Театр им. М.С.Щепкина
11.00, 14.00
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Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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