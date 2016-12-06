В Сумах снова порыв – теперь на Тополе

В связи с ликвидацией аварии на водопроводе диаметром 100 мм на территории Тополянской насосной станции и порыва водосети диаметром 300 мм по ул. Тополянская, 186 в 13:10 приостановлено водоснабжение домов села Нижнее Песчаное, ул. Скрябина, ул. Воровского, ул. Тополянская и прилегающих к ней. По завершении ремонтных работ водоснабжение будет возобновлено, сообщает пресс-служба КП «Горводоканал».
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