В Шостке поймали квартирного вора, который обокрал друга

В Шосткинский отдел полиции с заявлением о краже обратился 17-летний студент одного из учебных заведений райцентра, который арендует квартиру в городе. Юноша объяснил правоохранителям, что в его отсутствие дома, из жилища исчез его ноутбук.
Как выяснили правоохранители, накануне потерпевший принимал гостей. Это был его знакомый с семьей, которые у него остались на ночлег. Утром они расстались, после чего он поехал в село к родителям. А когда вернулся в город, обнаружил пропажу из жилья своего ноутбука.
Полицейские быстро разыскали знакомого парня - 24-летнего местного жителя. Тот признался в краже и пояснил, что во время пребывания у товарища похитил запасные ключи его квартиры. Хорошо зная, что тот уехал в деревню, беспрепятственно зашел в жилище и забрал оттуда то, что попало на глаза. Похищенное сразу продал, а деньги потратил на собственные нужды.
Похищенный ноутбук правоохранители нашли, изъяли и вернули владельцу. А в отношении горе-товарища открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 185 Уголовного кодекса Украины, которое уже направлено в суд. За содеянное подозреваемому грозит до шести лет лишения свободы, сообщает отдел коммуникаций полиции Сумщины.
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