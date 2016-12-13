Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 16:52452

В Шостке поймали квартирного вора, который обокрал друга

Правоохранители Шостки разоблачили 24-летнего местного жителя, подозреваемого в квартирной краже. Последний, во время ночевки у знакомого сначала похитил запасные ключи от квартиры друга, а позже ее обокрал. Заинтересовал злоумышленника ноутбук, похитив который, парень получил еще и уголовное производство.

В Шосткинский отдел полиции с заявлением о краже обратился 17-летний студент одного из учебных заведений райцентра, который арендует квартиру в городе. Юноша объяснил правоохранителям, что в его отсутствие дома, из жилища исчез его ноутбук.

Как выяснили правоохранители, накануне потерпевший принимал гостей. Это был его знакомый с семьей, которые у него остались на ночлег. Утром они расстались, после чего он поехал в село к родителям. А когда вернулся в город, обнаружил пропажу из жилья своего ноутбука.

Полицейские быстро разыскали знакомого парня - 24-летнего местного жителя. Тот признался в краже и пояснил, что во время пребывания у товарища похитил запасные ключи его квартиры. Хорошо зная, что тот уехал в деревню, беспрепятственно зашел в жилище и забрал оттуда то, что попало на глаза. Похищенное сразу продал, а деньги потратил на собственные нужды.

Похищенный ноутбук правоохранители нашли, изъяли и вернули владельцу. А в отношении горе-товарища открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 185 Уголовного кодекса Украины, которое уже направлено в суд. За содеянное подозреваемому грозит до шести лет лишения свободы, сообщает отдел коммуникаций полиции Сумщины.

Право Кража
view counter

По тематике

Вчера 11:51

В Сумах полицейские поймали двух магазинных воришек

Двум злоумышленникам помешали подготовиться к праздникам сумские полицейские....

Вчера 11:10

В Тростянце обобрали центральную елку

Добычей вора стали елочные украшения с главной елки Тростянца....

Вчера 08:56

На Сумщине молодой маме светит тюрьма за украденную сумочку

Молодую девушку, которая похитила из местного магазина сумочку, работники конотопской полиции вычислили с помощью камеры видеонаблюдения....

16.12.2016 16:40

Ахтырчанин украл у доверчивой знакомой 4 тысячи с карточки

24-летний ахтырчанин, воспользовавшись доверием своей знакомой, тайком снял с ее карточки 4 тыс. гривен, которые потратил на развлечения....

16.12.2016 13:05

В Ромнах поймали вора, обокравшего детей

Мобильный телефон и кроссовки украл из школьной раздевалке 18-летний роменчанин....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Слуга народа 2» Алексея Кирющенко (Украина, 2016)
«Слуга народа 2» Алексея Кирющенко (Украина, 2016)
Кино Космос
19:05 – 50 грн.
«Плохой Санта 2» Марка Уотерса (США, 2016)
«Плохой Санта 2» Марка Уотерса (США, 2016)
Кино Планета Кино
2D - 16:00 20:00 23:20
«Пассажиры» Мортена Тильдума (США, 2016)
«Пассажиры» Мортена Тильдума (США, 2016)
Кино Дружба
19-05 - 50 грн
«Моана» Рона Клементса (США, 2016)
«Моана» Рона Клементса (США, 2016)
Кино Космос
12:50 — 35грн 14:55 — 40грн 17:00 — 40грн 19:05 – 45 грн.
«Призрачная красота» Дэвида Фрэнкела (США, 2016)
«Призрачная красота» Дэвида Фрэнкела (США, 2016)
Кино Планета Кино
2D - 10:00 14:00 18:00
«Изгой-один: Звёздные войны. Истории» Гарета Эдвардса (США, 2016)
«Изгой-один: Звёздные войны. Истории» Гарета Эдвардса (США, 2016)
Кино Космос
10:20 – 35 грн. 21:00 – 45 грн.
 
«Щелкунчик» Э.Т.А.Гофмана
Театр Театр им. М.С.Щепкина
11.00, 14.00
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.