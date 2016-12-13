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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:1757

Американец пытался за 200 долларов «порешать» вопросы с пограничниками

Четыре случая предоставление неправомерной выгоды пограничникам со стороны пересекающих границу было зафиксировано сотрудниками Сумского отряда 22 декабря.

Так, гражданин Молдовы и гражданин Азербайджана, пересекая государственную границу Украины в пунктах пропуска «Бачевск» и «Екатериновка», пытались «решить вопрос» по беспрепятственному проезду через границу за 1000 и 5000 рублей РФ, ведь пограничники обнаружили в их паспортных документах поддельные отметки Госпогранслужбы.

Также гражданин США и гражданин России, пересекая государственную границу в железнодорожном пункте контроля «Конотоп» и пункте пропуска «Великая Писаревка», решили за 100 долларов США и 200 гривен откупиться от пограничников за превышен срок пребывания.

Обо всех правонарушениях сообщении представители Национальной полиции, сообщает Госпогранслужба.

Право Взятка Пограничники
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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