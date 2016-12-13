Американец пытался за 200 долларов «порешать» вопросы с пограничниками

Так, гражданин Молдовы и гражданин Азербайджана, пересекая государственную границу Украины в пунктах пропуска «Бачевск» и «Екатериновка», пытались «решить вопрос» по беспрепятственному проезду через границу за 1000 и 5000 рублей РФ, ведь пограничники обнаружили в их паспортных документах поддельные отметки Госпогранслужбы.
Также гражданин США и гражданин России, пересекая государственную границу в железнодорожном пункте контроля «Конотоп» и пункте пропуска «Великая Писаревка», решили за 100 долларов США и 200 гривен откупиться от пограничников за превышен срок пребывания.
Обо всех правонарушениях сообщении представители Национальной полиции, сообщает Госпогранслужба.
Начальник горотдела транспорта, связи и телекоммуникационных услуг Сергей Яковенко прокомментировал обыски, произошедшие у него дома, в машине и на работе....
19 декабря сотрудники оперативного подразделения Сумского отряда Госпогранслужбы и Главного управления Национальной полиции в Полтавской области в пункте пропуска «Великая...
17 декабря на Сумщине по информации оперативных подразделений пограничники Сумского отряда задержали на направлении н.п. Козинка (РФ) - н.п. Лукашевка...
15 декабря на Сумщине, по информации оперативных подразделений госпогранслужбы, в контролируемом пограничном районе пограничный наряд отдела «Новая Слобода» и сотрудники...
14 декабря в пункте контроля для железнодорожного сообщения «Хутор Михайловский» пограничники обнаружили печатную продукцию, которую с нарушениями ввозили в Украину....