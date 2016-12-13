Американец пытался за 200 долларов «порешать» вопросы с пограничниками Четыре случая предоставление неправомерной выгоды пограничникам со стороны пересекающих границу было зафиксировано сотрудниками Сумского отряда 22 декабря.

Так, гражданин Молдовы и гражданин Азербайджана, пересекая государственную границу Украины в пунктах пропуска «Бачевск» и «Екатериновка», пытались «решить вопрос» по беспрепятственному проезду через границу за 1000 и 5000 рублей РФ, ведь пограничники обнаружили в их паспортных документах поддельные отметки Госпогранслужбы.

Также гражданин США и гражданин России, пересекая государственную границу в железнодорожном пункте контроля «Конотоп» и пункте пропуска «Великая Писаревка», решили за 100 долларов США и 200 гривен откупиться от пограничников за превышен срок пребывания.

Обо всех правонарушениях сообщении представители Национальной полиции, сообщает Госпогранслужба.