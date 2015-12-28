В Сумах на волю досрочно отпустят пять уголовников

Во время заседания членами наблюдательной комиссии были рассмотрены материалы в отношении 10 осужденных.
Пяти лицам согласовано условно-досрочное освобождение от отбывания наказания по ст. 81 УК. Другим в предоставлении такой льготы отказано.
Состоялось очередное заседание наблюдательной комиссии при исполнительном комитете Сумского городского совета....
Состоялось очередное заседание наблюдательной комиссии при исполнительном комитете Сумского городского совета....
Дать еще один шанс вернуться к нормальной жизни человеку, который оступился - одна из задач наблюдательной комиссии при исполнительном комитете....
5 февраля свое очередное заседание провела наблюдательная комиссия при исполнительном комитете....
25 декабря свое очередное заседание провела наблюдательная комиссия при исполнительном комитете Сумского городского совета....