В Сумах на волю досрочно отпустят пять уголовников Сегодня, 23 декабря, состоялось очередное заседание наблюдательной комиссии при исполнительном комитете городского совета.

Во время заседания членами наблюдательной комиссии были рассмотрены материалы в отношении 10 осужденных. Пяти лицам согласовано условно-досрочное освобождение от отбывания наказания по ст. 81 УК. Другим в предоставлении такой льготы отказано.