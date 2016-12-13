В Сумах представили UP.me Сумским представителям бизнеса презентовали Всеукраинскую электронную платформу.

Ее основное назначение - создать высокотехнологичную, удобную коммуникационную онлайн-среду для эффективного взаимовыгодного сотрудничества государства, бизнеса и общества.

Организаторы информационно-практической конференции «Всеукраинская электронная платформа UP.me - новые возможности для развития отечественного малого и среднего предпринимательства» презентовали электронную площадку как единое национальное «цифровое» пространство и отметили, что сейчас участники системы уже приступили ко второму этапу реализации, а именно - наполнению модулей платформы.

Присоединиться к процессу могут и представители сумских бизнес-кругов, которые, по словам главы Сумской облгосадминистрации Николая Клочко, являются активными и прогрессивными. В области зарегистрировано почти 49 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства, а их удельный вес в общем выпуске продукции составляет 76%.

«Электронные сервисы сейчас становятся неотъемлемой частью нашей жизни, в том числе и предпринимательской среды. Использование электронной площадки непременно будет способствовать укреплению деловых контактов между предпринимателями и оживлению торговли. Поэтому я убежден, что сумские предприниматели обязательно возьмут себе на вооружение использование сервисов электронного торговой площадки и почувствуют его преимущества», - отметил глава Сумской ОГА.

По словам генерального директора Союза предпринимателей малых, средних и приватизированных предприятий Украины Вячеслава Быковца, Всеукраинская электронная платформа дает возможности для развития малого и среднего бизнеса, поскольку электронные услуги распространятся на все сферы экономики, где представлен бизнес. Ряд услуг, которые будут предлагаться, могут также использоваться и простыми гражданами.

«Среди преимуществ такой системы - стимулирование внутреннего рынка, качественное деловое общение предпринимателей, проведение расчетов и мгновенная оплата избранных товаров, эффективный поиск партнеров, открытый обмен товарами и услугами, получение кредитных ресурсов и инвестиционных вложений», - отметил он.

Для эффективной реализации инициативы участники конференции подписали резолюцию, где закрепили первоочередные шаги, направленные на поддержку и развитие национального товаропроизводителя, содействие развитию малого и среднего предпринимательства, создание дополнительных рабочих мест, развитие экономики в целом.