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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 15:04564

В Сумах бывшему экс-милиционеру дали 3,5 года за продажу взрывчатки

Прокуратура в апелляционном порядке добилась реального наказания для бывшего милиционера, который незаконно реализовал взрывчатку.

Отменено решение суда первой инстанции, которым бывшего милиционера за незаконное приобретение и сбыт взрывного устройства приговорен к пяти годам лишения свободы с испытательным сроком на два года.

Напоминаем, что 27-летний местный житель в момент совершения преступления проходил службу в органах внутренних дел УМВД Украины в Сумской области и имел специальное звание «старший лейтенант милиции». Он приобрел самодельное радиоуправляемое взрывное устройство, мощностью 400 г в тротиловом эквиваленте, который в дальнейшем продал за 100 долларов США. Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 1 ст. 263 УК Украины, санкция которой предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет.

Апелляционный суд согласился с доводами прокуратуры, отменил решение суда первой инстанции и приговорил бывшего милиционера к трем с половиной годам лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Право Взрывчатка Приговор
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