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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 15:09481

Полиция Ахтырки по «горячим» следам задержала двух дерзких грабителей

Чтобы раздобыть денег на развлечения, злоумышленники избили жителя райцентра и отобрали у него два мобильных телефона. Дабы установить личности и задержать нападавших, сотрудникам полиции понадобилось всего несколько часов.

В полночь на полицейскую линию «102» поступило сообщение об ограблении: 41-летний житель Ахтырки рассказал, что на него напали двое неизвестных. Ударили кулаком в лицо и сбили с ног, затем вытащили из кармана два мобильных телефона и бросились бежать в сторону соседней улицы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Правоохранители немедленно выехали на вызов. На розыск нападавших были ориентированы все дежурные наряды и работники криминального блока полиции. Принятые розыскные мероприятия уже через несколько часов дали положительный результат – оперативники задержали одного из подозреваемых и установили его личность. Им оказался ранее неоднократно судимый 47-летний местный житель. Спустя некоторое время полицейские нашли и его 26-летнего сообщника.

Сначала оба мужчины делали вид, что ничего не понимают, и категорически отрицали свою причастность к нападению. Однако явные доказательства утверждали обратное, и под их давлением подозреваемые во всем сознались.

Выяснилось, что в тот вечер, находясь в одном из развлекательных заведений города, они случайно заметили мужчину, вынимавшего из кармана большую сумму денег. Поскольку оба нуждались в деньгах на развлечения, решили дождаться, когда «богач» выйдет, и незаметно последовали за ним. Подобрав «удобное», на их взгляд, место, нападавшие сбили мужчину с ног, нанесли несколько ударов и ловко обшарили карманы. Не найдя денег, довольствовались отобранными двумя мобильными телефонами, после чего разошлись в разных направлениях, надеясь остаться неузнанными.

«Сейчас полиция открыла уголовное производство по ч.2 ст.186 Уголовного кодекса Украины« Грабеж », - комментирует начальник Ахтырского отдела полиции Руслан Кладько. - Начаты следственные действия, которые должны установить степень вины каждого из подозреваемых, готовятся материалы в суд для определения им меры пресечения. Следователи проверяют задержанных на причастность к совершению других аналогичных преступлений».

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