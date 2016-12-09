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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 15:10416

На Сумщине разоблачен еще один подпольный зал игровых автоматов

Работники Ахтырского отдела полиции открыли уголовное производство, в рамках которого проверяют законность функционирования выявленного заведения, на компьютерном оборудовании которого проводились азартные игры.

Правоохранители Ахтырщины выяснили, что в одном из домов райцентра под вывеской «Лото-маркет» работает подпольный зал игровых автоматов. О «размахе» его деятельности свидетельствует изъятая финансовая документация и количество обнаруженной компьютерной техники - более сорока клавиатур, три десятка мониторов, около сорока системных блоков, пятнадцать флэш-накопителей, три сканера, около пятидесяти «мышек»-манипуляторы и кассовый аппарат. Полицейские считают, что с помощью этой техники желающие могли сделать ставки в азартной игре, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

«По данному факту следователи Ахтырского отдела полиции начали уголовное производство по ч.1 ст. 203-2 «Занятие игорным бизнесом» Уголовного кодекса Украины, - комментирует начальник Ахтырского отдела полиции Руслан Кладько, - санкция которой предусматривает наказание в виде штрафа от 170 000 до 680 000 гривен с конфискацией игрового оборудования. Изъятая техника направлена на экспертное исследование».

Право Ахтырка Игорный бизнес
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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