На Сумщине разоблачен еще один подпольный зал игровых автоматов

Правоохранители Ахтырщины выяснили, что в одном из домов райцентра под вывеской «Лото-маркет» работает подпольный зал игровых автоматов. О «размахе» его деятельности свидетельствует изъятая финансовая документация и количество обнаруженной компьютерной техники - более сорока клавиатур, три десятка мониторов, около сорока системных блоков, пятнадцать флэш-накопителей, три сканера, около пятидесяти «мышек»-манипуляторы и кассовый аппарат. Полицейские считают, что с помощью этой техники желающие могли сделать ставки в азартной игре, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
«По данному факту следователи Ахтырского отдела полиции начали уголовное производство по ч.1 ст. 203-2 «Занятие игорным бизнесом» Уголовного кодекса Украины, - комментирует начальник Ахтырского отдела полиции Руслан Кладько, - санкция которой предусматривает наказание в виде штрафа от 170 000 до 680 000 гривен с конфискацией игрового оборудования. Изъятая техника направлена на экспертное исследование».
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