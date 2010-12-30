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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 15:12474

В Сумах полиция будет искать нелегальную пиротехнику

Традиционно накануне Нового года в населенных пунктах активизируются продавцы петард и фейерверков. Желание этих граждан быстро заработать не останавливает даже то, что законом запрещается торговля пиротехникой без лицензии и продажа ее несовершеннолетним.

Главное управление Национальной полиции в Сумской области напоминает гражданам, что деятельность, связанная с производством и торговлей пиротехническими изделиями, подлежит лицензированию. Продажа бытовых пиротехнических изделий на рынках, улицах или в неприспособленных для этого местах запрещается. Категорически запрещается продавать или передавать такую продукцию лицам, не достигшим соответствующего возраста: 12, 16 или 18 лет - в зависимости от класса фейерверков.

Правоохранители предупреждают владельцев специализированных точек об ответственности за сбыт таких опасных товаров несовершеннолетним. В случае возникновения сомнений относительно возраста покупателя, продавцу специализированной точки необходимо требовать подтверждающий документ.

Законодательством предусмотрена ответственность за такой вид незаконной деятельности. Согласно ст. 195-6 Кодекса Украины об административных правонарушениях, нарушение порядка производства, хранения, перевозки, торговли и использования пиротехнических средств влечет наложение штрафа от тридцати пяти до шестидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией пиротехнических средств, сообщает Отдел коммуникации ГУНП в Сумской области.

Право Пиротехника
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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