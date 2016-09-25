Сумчанин сломал руку соседке, которая мешала ему спать

22 декабря, ночью, около 2 часов, инспекторы получили сообщение о том, что на улице Героев Крут мужчина избил 2 женщин.
Прибыв на место и поднимаясь на 4 этаж, стражи порядка заметили следы крови возле одной квартиры на 3 этаже.
Заявительница сообщила, что услышала крик у своих дверей, после чего неизвестный стал выбивать ей дверь.
Уже зайдя в квартиру, он набросился и избил женщину и ее дочь, которые только что проснулись и подошли к двери. При этом он постоянно кричал, что они мешают ему спать.
Полицейские сразу вызвали скорую помощь, которая кроме множественных травм, зафиксировала у заявительницы перелом руки.
Патрульные поняли, что следы крови на 3 этаже ведут в квартиру нападавшего.
Постучав в дверь, к инспекторам вышел 31-летний мужчина.
Гражданин не отрицал, что именно он избил женщин.
Стражи порядка вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Сумского отделения полиции.
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