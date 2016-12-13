Участников АТО освободили от уплаты земельного налога Главное управление ГФС в Сумской области напоминает, что законодательством предусмотрен ряд льгот по уплате налогов и сборов для участников антитеррористической операции.

Так, в частности, в соответствии с пп. 281.1.4 п. 281.1 статьи 281 Налогового кодекса Украины от уплаты налога освобождаются ветераны войны и лица, на которых распространяется действие Закона Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты».

Освобождение от уплаты налога за земельные участки, предусмотренное для указанной категории физических лиц, распространяется на один земельный участок по каждому виду использования в пределах граничных норм:

- для ведения личного сельского хозяйства - в размере не более 2 га;

- для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений (приусадебный участок): в селах - не более 0,25 га, в поселках - не более 0,15 га, в городах - не более 0,10 га;

- для индивидуального дачного строительства - не более 0,10 га;

- для строительства индивидуальных гаражей - не более 0,01 га;

- для ведения садоводства - не более 0,12 га (п. 281.2 ст. 281 Налогового кодекса).

Если у физического лица есть удостоверение, которое подпадает под действие пп. 281.1.4 п. 281.1 ст. 281 Налогового кодекса Украины, такое физическое лицо освобождается от уплаты земельного налога.

Наряду с этим в управлении отмечают, что не облагается налогом на доходы физических лиц сумма ежегодной разовой денежной помощи, которая предоставляется участникам АТО согласно Закону Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты».

Также, не облагаются налогом на доходы физических лиц доходы участников боевых действий во время АТО, полученные в качестве благотворительной помощи, сообщает пресс-служба ГУ ГФС в Сумской области.