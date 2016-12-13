В Сумах поймали елочных вандалов Патрульные оперативно разыскали граждан, которые похитили 8 мешков с сосновыми ветвями.

22 декабря, около 11 часов, экипаж патрульных получил сообщение о неизвестных, которые пилят сосны на улице Пограничной. Заявитель рассказал, что видел, как 4 человека сначала пилили сосны и сложили ветви в мешки, а затем поспешно скрылись на троллейбусе. Мужчина также сообщил направление, в котором поехали правонарушители.

Через несколько минут экипаж патрульных догнал и остановил похожий по описанию троллейбус на улице Харьковской.

В его салоне находились 2 мужчины и 2 женщины, которые имели с собой мешки с ветвями сосны. Как выяснилось, всего у них было 8 таких мешков. На этом поездка граждан была завершена.

Полицейские вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Сумского отделения полиции.