В Сумах поймали елочных вандалов

22 декабря, около 11 часов, экипаж патрульных получил сообщение о неизвестных, которые пилят сосны на улице Пограничной. Заявитель рассказал, что видел, как 4 человека сначала пилили сосны и сложили ветви в мешки, а затем поспешно скрылись на троллейбусе. Мужчина также сообщил направление, в котором поехали правонарушители.
Через несколько минут экипаж патрульных догнал и остановил похожий по описанию троллейбус на улице Харьковской.
В его салоне находились 2 мужчины и 2 женщины, которые имели с собой мешки с ветвями сосны. Как выяснилось, всего у них было 8 таких мешков. На этом поездка граждан была завершена.
Полицейские вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Сумского отделения полиции.
21 декабря, около 5 часов утра, патрулируя улицу Барановскую экипаж патрульных заметил 2 парней, которые на санках везли елки....
Чтобы предотвратить незаконные порубки, рейдовые бригады лесохозяйственных предприятий Сумского областного управления лесного и охотничьего хозяйства постоянно патрулируют хвойные насаждения....
15 декабря на Сумщине, по информации оперативных подразделений госпогранслужбы, в контролируемом пограничном районе пограничный наряд отдела «Новая Слобода» и сотрудники...
В Сумах правоохранители, экологи, общественные активисты и работники Инспекции по благоустройству будут контролировать торговлю хвойными деревьями....
Ямпольские полицейские остановили автомобиль с грузом елей. На большинстве хвойных деревьев отсутствовали специальные отметки, удостоверяющие законность их приобретения....