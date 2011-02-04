На Сумщине с помпой открыли новую линию по переработке древесины Сегодня, 23 декабря, в пос. Воронеж Шосткинского района открыли современную линию по переработке древесины «Бродпол».

В открытии приняли участие и.о. главы Государственного агентства лесных ресурсов Украины Кристина Юшкевич и глава Сумской облгосадминистрации Николай Клочко.

На новом оборудовании в Воронеже планируется выпускать более 900 куб. м обрезного материала в месяц, что обеспечит предприятию 3,6 млн грн дополнительного годового объема реализации. Инвестиции в этот проект составляют более 7 млн грн.

Николай Клочко отметил, что лесная отрасль в Сумской развивается успешно. Входя в десятку лидеров по лесным потенциалом по Украине, лесное хозяйство области является одним из лучших. Новейшие технологии приносят пользу не только лесной отрасли, лесном управлению, но и региону в целом: создаются рабочие места, платятся налоги в местные бюджеты.

По информации начальника областного управления лесного и охотничьего хозяйства Виктора Чигринца, его работники занимаются комплексным ведением хозяйства, начиная от создания новых лесов и заканчивая переработкой древесины, что дает хорошие экономические результаты.