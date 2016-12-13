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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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На Сумщине на пожаре сгорели двое

Спасатели во время ликвидации пожара обнаружили тела двух людей.

24 декабря в 1:59 на линию экстренного вызова «101» поступило сообщение о пожаре жилого дома на ул.Шевченко в пгт Ямполь.

На тушение привлекли дежурный караул 10-й Государственной пожарно-спасательной части.

Уже через 3 минуты пожарные прибыли на место вызова и установили, что огонь вспыхнул в деревянном доме, в середине образовалось сильное задымление и горючими конструкциями пламя распространилось на кровлю.

Дополнительно к ликвидации пожара привлекли отделения профессионального пожарного поста пгт Свесса, которое также обеспечивало подвоз воды от водозаборной станции, которая находилась на расстоянии 800 м от места происшествия.

Во время ликвидации пожара пожарные обнаружили тела двух людей без признаков жизни.

В 2:21 возгорание локализовали и в 06:30 - ликвидирован. Всего к тушению было задействовано 11 человек личного состава и 3 единицы спецтехники.

На месте чрезвычайного происшествия работала следственно-оперативная группа в составе работников районных подразделений Национальной полиции и Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Погибшими оказались хозяин дома 1965 г.р. и его сожительница 1973 г.р.

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