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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:02175

В Сумах факельным шествием отметят день рождения Бандеры

1 января 2017 года в Сумах состоится факельное шествие, приуроченное ко дню рождения украинского политического деятеля, идеолога украинского национализма Степана Бандеры.

1 января 2017 года в Сумах по инициативе Сумской областной организации ВО «Свобода» и сумского отделения ВОО «Сокол», при участии местных организаций «Правого сектора» и ГК «Азов» состоится факельное шествие в честь дня рождения руководителя украинских националистов Степана Бандеры.

Участники мероприятия с факелами двинутся по городу, почтят, память главного оуновцев Сумщины Сергея Сапуна у мемориальной таблички в его честь, после чего - двинутся на центральное кладбище города, где почтят, память погибших в русско-украинской войне.

Начало марша в 18:00 у мемориального комплекса памяти, памяти Героев Небесной сотни (у «Романтики»), сообщают организаторы.

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Общество Степан Бандера Факельное шествие
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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