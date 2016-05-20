В Сумах факельным шествием отметят день рождения Бандеры 1 января 2017 года в Сумах состоится факельное шествие, приуроченное ко дню рождения украинского политического деятеля, идеолога украинского национализма Степана Бандеры.

1 января 2017 года в Сумах по инициативе Сумской областной организации ВО «Свобода» и сумского отделения ВОО «Сокол», при участии местных организаций «Правого сектора» и ГК «Азов» состоится факельное шествие в честь дня рождения руководителя украинских националистов Степана Бандеры.

Участники мероприятия с факелами двинутся по городу, почтят, память главного оуновцев Сумщины Сергея Сапуна у мемориальной таблички в его честь, после чего - двинутся на центральное кладбище города, где почтят, память погибших в русско-украинской войне.

Начало марша в 18:00 у мемориального комплекса памяти, памяти Героев Небесной сотни (у «Романтики»), сообщают организаторы.