В Сумах на мосту столкнулись три авто Сегодня, 25 декабря, в Сумах на мосту КРЗ на ул. Героев Крут произошло ДТП.

По предварительным данным, авария произошла около 11.00. В ДТП приняли участие сразу три автомобиля, один из которых съехал под мост. К счастью, обошлось без жертв. В причинах аварии разбирается следственно-оперативная группа.