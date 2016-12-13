Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 14:5630841

В Сумах на мосту столкнулись три авто

Сегодня, 25 декабря, в Сумах на мосту КРЗ на ул. Героев Крут произошло ДТП.

По предварительным данным,  авария произошла около 11.00. В ДТП приняли участие сразу три автомобиля,  один из которых съехал под мост.  К счастью,  обошлось без жертв.  В причинах аварии разбирается следственно-оперативная группа. 

Фото
Право Дтп
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Комментарии

Валерий Павлович
Интерес
Вчера 19:00

на мосту 3 авто-Рено Сандеро,Опель Астра,и Ауди 100.

под мостом Ваз 2101.

всего -4 авто

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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