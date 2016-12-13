В Сумах на мосту столкнулись три авто

По предварительным данным, авария произошла около 11.00. В ДТП приняли участие сразу три автомобиля, один из которых съехал под мост. К счастью, обошлось без жертв. В причинах аварии разбирается следственно-оперативная группа.
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Интерес
на мосту 3 авто-Рено Сандеро,Опель Астра,и Ауди 100.
под мостом Ваз 2101.
всего -4 авто