В Сумах не обнаружили проблем с перегруженностью маршруток Загруженность на маршрутах № 20 и № 60 в утренние часы в пределах нормы, между пассажирами в проходах даже есть просветы. К таким выводам пришел транспортный отдел, который осенью этого года по методике Харьковского национального автомобильно-дорожного университета проводил соответствующую проверку.

«Еще летом к нам начали обращаться жители Сум с жалобами о перегруженности автобусов в направлении проспект Курский-Аэропорт с 7 до 8 утра по рабочим дням. Сумчане предлагали провести проверку, увеличить количество подвижного состава и его вместимость. Поскольку пассажиропоток традиционно возрастает осенью, то мы обратились в отдел транспорта с таким расчетом, чтобы оценка загруженности подвижного состава пришлась именно на этот период», – рассказывает председатель общественной экспертной комиссии (ОЭК) по вопросам транспорта Владимир Ведмедев.

Кроме того, в предложениях ОЭК к условиям нового транспортного конкурса содержалось требование предусмотреть обязательное наличие также и автобусов пассажировместимостью от 40 человек для гибкой балансировки пассажиропотока. Однако транспортный отдел и исполком отвергли все предложения общественной комиссии, сократив общее количество транспортных средств до 313 единиц и позволив выставлять на маршруты автобусы вместимостью от 23 мест, то есть, запланировав ухудшение даже существующей непростой ситуации.

Что же касается самой проведенной проверки, то логичнее было проводить ее на остановке напротив проходной СНПО, а не на остановке «Улица Ковпака». Как видим, оценка заполнения салона проводится на глаз, а не программно-автоматизированными методами, таким образом, на первый план выходит вопрос доверия к оценщикам и субъективности проведенной оценки. ОЭК по вопросам транспорта предлагал внести в условия конкурса обязательное наличие видеоконтроля с программным подсчетом пассажиропотока, но и это предложение было отклонено.

«В XXI веке противиться внедрению системы автоматического подсчета пассажиров – все равно, что отстаивать преимущества счетов перед компьютером», – считает председатель ОЭК.