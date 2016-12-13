Псевдобанкиры обобрали доверчивых конотопчан Неизвестные злоумышленники под предлогом оказания банковских услуг выпытали у доверчивых конотопчан реквизиты кредитных карточек и за считанные минуты сняли с их счетов болем шести тысяч гривен.

В дежурную часть Конотопского отдела полиции обратилась 40-летняя жительница города. Женщина рассказала, что на ее мобильный поступил звонок от незнакомца, который, представившись сотрудником финансового учреждения, предложил увеличить кредитный лимит банковской карты, на что та сразу согласилась. Пользуясь подсказками телефонного собеседника, она сделала все, как ей велел мужчина на другом конце провода. Опомнилась лишь тогда, когда так называемый «работник банка» неожиданно положил трубку, а на мобильный поступило смс-сообщение о снятии со счета денежных средств в сумме 2 тысячи 400 гривен.

В этот же день в подобной ситуации оказалась и 23-летняя конотопчанка. Молодая женщина также воспользовалась «услугами банкира», в результате чего потеряла почти четыре тысячи гривен.

По данным фактам в полиции открыли уголовные производства по ч.1 ст.190 УК Украины (мошенничество). Сотрудники полиции делают все возможное, чтобы установить личность злоумышленников и вернуть потерпевшим деньги. Но чтобы не попасть другим жителям города и района в ловушку аферистов, правоохранители советуют гражданам быть очень осторожными с новыми телефонными собеседниками. Никогда не делитесь конфиденциальной информацией с так называемыми банкирами, псевдополицейскими, другими работниками госучреждений, которые рабочие вопросы решают по телефону. Помните, так действуют только мошенники. И если так случилось, что вас ввели в заблуждение и вы стали жертвой подобных проходимцев, немедленно обращайтесь за помощью к правоохранителям, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.