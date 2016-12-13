Сумчане снова сидят без воды В связи с ликвидацией порыва на водопроводе диаметром 200 мм по ул. Харьковская, 46 сегодня, 26 декабря, в 6:30 прекращено водоснабжение домов №№ 40, 42, 44, 46 по ул. Харьковская.

Кроме того, 26 декабря в 9:00 будет прекращено водоснабжение домов по ул. Харьковская от № 2 до № 44 (четная сторона), ул. СКД, ул. Зеленко, ул. Прокофьева, ул. Криничная из-за ликвидацией порыва водосети диаметром 250 мм по ул. Харьковская, 24. По завершении ремонтных работ водоснабжение будет возобновлено, сообщает пресс-служюа КП «Горводоканал».