Сумчане снова сидят без воды

Кроме того, 26 декабря в 9:00 будет прекращено водоснабжение домов по ул. Харьковская от № 2 до № 44 (четная сторона), ул. СКД, ул. Зеленко, ул. Прокофьева, ул. Криничная из-за ликвидацией порыва водосети диаметром 250 мм по ул. Харьковская, 24. По завершении ремонтных работ водоснабжение будет возобновлено, сообщает пресс-служюа КП «Горводоканал».
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