Сумским пенсионерам выплатили 181 миллион за декабрь

В пятницу, 23 декабря, Сумское объединенное управление Пенсионного фонда Украины Сумской области завершило финансирование выплаты пенсий за декабрь.
Общая сумма средств, направленных на их обеспечение, составила 181,3 млн грн.
Ресурсное наполнение бюджета Фонда в течение выплатного периода осуществлялось за счет законодательно определенных источников доходов.
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