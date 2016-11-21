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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Сумским пенсионерам выплатили 181 миллион за декабрь

Все сумчане получили пенсии за декабрь.

В пятницу, 23 декабря, Сумское объединенное управление Пенсионного фонда Украины Сумской области завершило финансирование выплаты пенсий за декабрь.

Общая сумма средств, направленных на их обеспечение, составила 181,3 млн грн.

Ресурсное наполнение бюджета Фонда в течение выплатного периода осуществлялось за счет законодательно определенных источников доходов.

Общество Пенсии
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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