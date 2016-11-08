Сумчане стали меньше травмироваться Количество травмированных за последнюю неделю, которые обратились в лечебно-профилактических заведений города - 354 человека (на предыдущей неделе - 444).

Из 354 травм: бытовых - 143, уличных - 188, производственных – 2, дорожно-транспортных - 1, спортивных - 1, других - 19. Из 143 бытовых травм: переломов - 37, травм связок – 14, ран – 28, вывихов - 6, других - 58 (за предыдущую неделю - 196). Из 188 уличных травм: переломов - 57, травм связок – 23, ран - 25, вывихов - 5, других - 78 (за предыдущую неделю - 212). Уличных травм, связанных с неровностями тротуаров - 10 (за предыдущую неделю - 10): ул. Харьковская - 1, пр. Курская - 1, ул. Богуна - 1, ул. Металлургов - 1, ул. Прокофьева - 1, ул. СКД - 1, ул. Ивана Сирко - 1, ул. Петропавловская 1, ул. Героев Небесной Сотни - 1, пр. Шевченко - 1.