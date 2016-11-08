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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:10218

Сумчане стали меньше травмироваться

Количество травмированных за последнюю неделю, которые обратились в лечебно-профилактических заведений города - 354 человека (на предыдущей неделе - 444).

Из 354 травм: бытовых - 143, уличных - 188, производственных – 2, дорожно-транспортных - 1, спортивных - 1, других - 19.

Из 143 бытовых травм: переломов - 37, травм связок – 14, ран – 28, вывихов - 6, других - 58 (за предыдущую неделю - 196).

Из 188 уличных травм: переломов - 57, травм связок – 23, ран - 25, вывихов - 5, других - 78 (за предыдущую неделю - 212).

Уличных травм, связанных с неровностями тротуаров - 10 (за предыдущую неделю - 10): ул. Харьковская - 1, пр. Курская - 1, ул. Богуна - 1, ул. Металлургов - 1, ул. Прокофьева - 1, ул. СКД - 1, ул. Ивана Сирко - 1, ул. Петропавловская 1, ул. Героев Небесной Сотни - 1, пр. Шевченко - 1.

Общество Травматизм
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«Слуга народа 2» Алексея Кирющенко (Украина, 2016)
«Слуга народа 2» Алексея Кирющенко (Украина, 2016)
Кино Космос
19:05 – 50 грн.
«Плохой Санта 2» Марка Уотерса (США, 2016)
«Плохой Санта 2» Марка Уотерса (США, 2016)
Кино Планета Кино
2D - 16:00 20:00 23:20
«Пассажиры» Мортена Тильдума (США, 2016)
«Пассажиры» Мортена Тильдума (США, 2016)
Кино Дружба
19-05 - 50 грн
«Моана» Рона Клементса (США, 2016)
«Моана» Рона Клементса (США, 2016)
Кино Космос
12:50 — 35грн 14:55 — 40грн 17:00 — 40грн 19:05 – 45 грн.
«Призрачная красота» Дэвида Фрэнкела (США, 2016)
«Призрачная красота» Дэвида Фрэнкела (США, 2016)
Кино Планета Кино
2D - 10:00 14:00 18:00
«Изгой-один: Звёздные войны. Истории» Гарета Эдвардса (США, 2016)
«Изгой-один: Звёздные войны. Истории» Гарета Эдвардса (США, 2016)
Кино Космос
10:20 – 35 грн. 21:00 – 45 грн.
 
«Щелкунчик» Э.Т.А.Гофмана
Театр Театр им. М.С.Щепкина
11.00, 14.00
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Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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