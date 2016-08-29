В Сумах трое детей отравились таблетками

В городскую детскую клиническую больницу поступило 3 ребенка со случайными острыми отравлениями медикаментами. В удовлетворительном состоянии все были выписаны домой, сообщает горотдела здравоохранения.
В течение прошлой недели в стационар городской детской клинической больницы с отравлением медикаментами поступило 2 ребенка....
На прошлой неделе в городскую детскую клиническую больницу поступило 4 ребенка с отравлениями....
На прошлой неделе в больницу попал ребенок с отравлением лекарствами....
В городскую детскую клиническую больницу поступил 1 ребенок с острым случайным отравлением «Белизной»....
На прошлой неделе в Сумскую городскую детскую клиническую больницу Святой Зинаиды поступило 4 ребенка с отравлениями....