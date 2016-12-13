Аппетиты растут: в Сумах хотят потратить 18 миллионов на бойлеры Сумма средств, необходимых на ремонт подогревателей воды в сумских домах выросла за две недели неделю почти в два раза.

Вопрос в очередной раз подняли сегодня, 26 декабря, на аппаратном совещании в мэрии.

- Всего в городе 148 домов с встроенными водонагревателями, - начал директор гордепартамента инфраструктуры Григорий Яременко. – По информации ЖЭКов, в 118 домах нужен капитальный ремонт. Объем работ известен – это приблизительно 18 миллионов гривен. Учитывая то, что у нас на следующий год выделено 15 миллионов на ремонт всего жилищного фонда, за один год эту работу мы не закончим. Планируем разбить эту работу на два, возможно, на три года.

- Что касается обследования, мы снимаем с контроля, - отозвался мэр Сум Александр Лысенко. – Ваше задание: если нужно 18 миллионов на 118 домов, мы подходим к капремонту домов таким образом – мы обращаем внимание на кровлю и на сети, это прежде всего. В сети у нас входят и коммуникации горячего водоснабжения и вся бойлерная система, которая требует замены. Нужно включать их в титульные списки на 2017 год. Сколько в этом году отремонтировали бойлеров?

- 12. Возможно увеличить эту цифру в разы. Мы начали работать только во втором полугодии.

- Давайте, на два года разделим, - подытожил мэр. – За два года давайте закроем эту тему.

Напомним, две недели назад г-н Яременко озвучивал сумму в 10 миллионов, необходимых на ремонт всех бойлеров в городе.