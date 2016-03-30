Сумские маршрутки продолжают останавливаться напротив «Лавины» Несмотря на отсутствие законной остановки напротив ТРЦ «Лавина», водители маршруток продолжают подбирать и высаживать пассажиров в месте февральской трагедии.

Об этом шла речь сегодня, 26 декабря, во время аппаратного совещания в мэрии.

- На прошлой неделе совместно с патрульной полицией отработали вопрос остановки маршрутных такси напротив ТЦ «Лавина», - начал начальник отдела по вопросам взаимодействия с правоохранительными органами и оборонной работы Григорий Брязкун. – Следует отметить, что водители КП «Электроавтотранс» остановки в данном месте не совершают. 21 декабря из 8 маршруток 5 останавливались. 23-го – из 12-ти 10 останавливались. Из этого мы делаем вывод, что водители не выполняют тех требований, которые есть. Поэтому предлагаем управлению патрульной полиции усилить работу с водителями. Также мы обратимся в перевозчикам по этому вопросу.

- Есть информация, сколько протоколов по этому поводу составили? – спросил мэр Сум Александр Лысенко.

- На сегодня сумские автобусы движутся в режиме маршрутного такси, поэтому они имеют право останавливаться для посадки-высадки пассажиров по требованию в любом месте, которое не противоречит правилам дорожного движения, - сообщил старший инспектор отдела мониторинга управления патрульной полиции в г. Сумы Алексей Калюжный. – Остановка в районе ТРЦ «Лавина», о которой мы говорим, совершается водителями без нарушений правил дорожного движения. Единственное, к чему там есть замечания, чтобы не останавливались ближе, чем в 10 метрах от регулируемого пешеходного перехода. Пока там работает патрульная полиция, в принципе, маршрутные транспортные средства останавливаются без нарушений. Кроме того, управлением патрульной полиции была проведена разъяснительная работа среди водителей. При этом составлен на этом месте один админматериал.

- Пока конкурс не пройдет, у нас изменения не произойдут, - подключился начальник горотдела транспорта, связи и телекоммуникационных услуг Сергей Яковенко. Напомним, согласно новым условиям в Сумах после проведения конкурса все автобусы будут ездить в обычном режиме, останавливаясь только в определенных местах.

- Мы можем внести изменения в договор до конкурса? – поинтересовался мэр Сум

- Насколько я помню, это было регуляторным актом, договор, - встал начальник правового управления Олег Чайченко. – Если вносить изменения, а это существенное изменения, поскольку изменяет характер перевозок, поэтому нужно делать новый проект, размещать на сайте, проводить обсуждение, независимо от судебных разбирательств.