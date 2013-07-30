В Сумах хотят сделать спуск к переходу напротив «Лавины»

Вопрос обсуждался сегодня, 26 декабря, на аппаратном совещании в мэрии.
- Григорий Иванович, - обратился мэр к директору гордепартамента инфраструктуры г-н Яременко. – в поручении был еще вопрос оборудования спуска к остановке. Я понимаю, что остановки там не будет, но люди там идут зимой по снегу, весной, осенью по грязи, спускаясь к пешеходному переходу. Там нет ни нормального спуска, ни дорожки, ни ступенек. Понятно? Там не запрещено ходить, но нормальных условий нет. Поэтому я оставляю на контроле спуск от тротуара к дороге.
- Еще один из вариантов, который можно проработать, это помощь самого ТРЦ «Лавина», - подключился заммэра Степан Пак. – Потому что посадка-высадка, это практически все посетители ТРЦ «Лавина». Потому что мы не можем делать все за бюджетные средства.
- Обратитесь, - поддержал его мэр. – Правда, мы знаем, что они ответят: это другая сторона. Со совей стороны они спуск сделали. Но обратиться можно.
Напомним, ТРЦ «Лавина», для которой и делали остановки и пешеходный переход в 2012 году, так и не смогла оборудовать навес для пассажиров даже со своей стороны.
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