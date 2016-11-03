Сумские чиновники саботируют запуск троллейбусов на Прокофьева

Запустив тестовый троллейбус в конце ноября, мэру Сум обещали, что через пару недель троллейбусы начнут ходить по маршруту СКД – Зеленко – Прокофьева на постоянной основе. Прошло четыре…
- Что у нас с троллейбусной линией на Прокофьева? – спросил мэр у подчиненных.
- Работы закончены в полном объеме, - поднялся начальник горуправления капитального строительства и дорожного хозяйства Виталий Шилов. – Сегодня, я думаю, по казначейству пойдет последняя проплата, и завтра мы подаем декларацию об окончании работ. Дата регистрации декларации является датой введения объекта в эксплуатацию. То есть я думаю, что со среды-четверга можно будет запускать троллейбусы.
- А остановки?
- По остановкам я не могу сказать.
- На СКД остановку надо дорабатывать, - подключился директор КП «Электроавтотранс» Виталий Однорог. – Она там временная, нужно поставить еще знаки и на конечной туалет.
- Григорий Иванович, последнее письмо вы когда получили, что остановки нужно сделать? – спросил мэр у директора гордепартамента инфраструктуры г-н Яременко.
- По остановке на СКД, там нужно сделать карман для заезда, - встал тот. – Без этого ставить там каркас…
- Это вы мне задание поставили? – возмутился мэр. – Вы должны мне сказать, что уже готова проектная документация на то, что там будет карман. Что вы мне объясняете? Она уже должна готова быть. Сколько мы уже эту линию вешаем?
- Полгода, - ответил В.Шилов.
- Что за полгода нельзя карман сделать?
- Мне в управлении такой задачи не было. В проектной документации на строительство троллейбусной линии остановка и этот карман не были предусмотрены. Вопрос этот возник где-то месяца три назад.
- Хорошо, три месяца. Решили этот вопрос?
- Не знаю, управление этим вопросом не занималось.
- Так, смотрите, вы сдаете декларацию в среду-четверг. Ночью делайте, как хотите делайте. Если троллейбус не пойдет после того, как вы сдадите линию, то я буду считать, что это саботаж. В четверг вы мне докладываете, что троллейбус поехал, остановки сделаны.
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