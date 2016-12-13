На Сумщине пожарные ликвидировали возгорание жилого дома 25 декабря в 21:03 в Службу спасения «101» поступило сообщение о возгорании жилого дома по ул. Украинской в с. Клышки Шосткинского района.

Звонила соседка. На место происшествия было направлено сельскую местную пожарную команду и дополнительно отделение дежурного караула 4-й Государственной пожарно-спасательной части, которое преодолело расстояние в 16 км из районного центра.

До приезда пожарных местные жители пытались самостоятельно укротить пламя, но их усилия не принесли результата. Прибыв на вызов, спасатели установили, что горит крыша на площади 39 кв. м и пристройка под ним. Тушение осложняло захламленность веранды горючими материалами. Для бесперебойной подачи воды специалисты Службы спасения осуществляли дозаправку от естественного водоема, которая находилась в 500 м от места пожара. Существовала угроза распространения огня горючими конструкциями на весь дом. В 22:23 пожар удалось локализовать, в 01:10 - ликвидировать.

Всего к тушению были привлечены 3 человека личного состава и 1 единица спецтехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, 2 работника и 1 автомобиль местной пожарной команды.

В результате пожара было уничтожено личные вещи. Пламенем повреждена кровля и стены на площади 39 кв. м, перекрытие на площади 30 кв. м.

По предварительным выводам специалистов, вероятной причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печей. Для предупреждения таких случаев, обогревая свои жилища, неукоснительно соблюдайте правила пожарной безопасности - следите за состоянием печей и своевременно очищайте их от сажи, ни в коем случае не разводите их легковоспламеняющимися жидкостями, Не составляйте вблизи горючие предметы и не оставляйте печи, которые топятся, без присмотра.