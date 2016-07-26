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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:2993

Сумы перевыполнили бюджет уже на 10 процентов

В общий фонд городского бюджета (без учета официальных трансфертов) по состоянию на 23 декабря поступили средства в сумме 1 016 862,6 тыс. грн, что составляет 110,4% к плану на год.

Сумма перевыполнения плана на год составляет 95 424,6 тыс. грн в т. ч. за счет:

- налога на доходы физических лиц – 31 441,3 тыс. грн;

- единого налога – 24 021,4 тыс. грн;

- земельного налога и арендной плате – 14 768,1 тыс. грн;

- акцизного налога – 12 996,6 тыс. грн;

- платы за размещение временно свободных средств местных бюджетов – 10 495,4 тыс. грн;

- платы за аренду коммунального имущества – 5 111,7 тыс. грн;

- налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка - 773,9 тыс. грн.

По сравнению с соответствующим периодом прошлого года в сопоставимых значениях поступления общего фонда городского бюджета (без учета официальных трансфертов) увеличились на 337 958,0 тыс. грн за счет налога на доходы физических лиц (+ 172 676,7 тыс. грн), земельного налога и арендной платы (+ 50 797,1 тыс. грн), акцизного налога (+ 38 676,7 тыс. грн), единого налога (+ 38 557,8 тыс. грн), платы за аренду коммунального имущества (+ 4 560,5 тыс. грн), платы за размещение временно свободных средств местных бюджетов (+32 934,5 тыс. грн), налога на недвижимое имущество отличное от земельного участка (+ 1 888,5 тыс. грн).

Из общей суммы поступлений с начала года 57,1% (580 191,8 тыс. грн) составляет налог на доходы физических лиц; 14,0% (142 191,1 тыс. грн) - земельный налог и арендная плата; 11,4% (116 029,4 тыс. грн) - единый налог; 10,0% (101 627,0 тыс. грн) - акцизный налог; 3,2% (32 934,5 тыс. грн) - плата за размещение временно свободных средств; 2,0% (20 111,7 тыс. грн) - плата за аренду коммунального имущества; 1,0% (9 876,9 тыс. грн) - плата за предоставление административных услуг.

В специальный фонд городского бюджета (без учета официальных трансфертов) по состоянию на 23 декабря поступили средства в сумме 66 593,9 тыс. грн, что составляет 109,9% к плану на год и на 5 702,8 тыс. грн больше поступлений за соответствующий период 2015 года.

Поступления бюджета развития составляют 6 426,0 тыс. грн, что соответствует 135,8% к плану на год.

Официальных трансфертов в общий фонд городского бюджета поступило 1 201 793,2 тыс. грн, что составляет 97,1% к плану на год, в специальный фонд - 968,6 тыс. грн. (100,0% к плану на год).

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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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