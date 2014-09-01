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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Сумах задумались о спортзале для 19-ой школы

Мэр Сум дал поручение проработать вопрос с неотвечающим требованиям спортзалом в школе № 19.

Вопрос был поднят сегодня, 26 декабря, на аппаратном совещании в мэрии.

- Давайте решим что-то в 19-ой школе со спортзалом, - предложил мэр Сум Александр Лысенко начальнику горуправления образования и науки Антонине Данильченко. – С «Барсой» договориться или как-то. А то, что ж он тренируются в классе, физкультура проходит?

- Нет, они не в классе тренируются, - ответила чиновница. – У них есть помещение, но этот зал маленький, не отвечает требованиям…

- Давайте себе задание такое поставим, - перебил ее мэр. – Чтобы решить этот вопрос в следующем году. Потому что это как школа в селе. Мы в школе в Пищаном в следующем году какой ремонт сделаем капитальный. А тут у нас в городе спортзала нет. Неправильно.

Общество Спортзал Школа № 19
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Фото

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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