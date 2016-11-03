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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:03207

В Сумах будут ловить «зайцев» в троллейбусах

Мэр Сум Александр Лысенко проанонсировал проведение рейдов в троллейбусах с целью выявления «зайцев».

Об этом зашла речь сегодня, 26 декабря, во время аппаратного совещания в мэрии.

- Объясните людям, что проезд в троллейбусах сегодня не 1,75 грн, а может быть 86 копеек, если покупать проездные на 90 поездок в месяц, - обратился мэр к подчиненным. – Зачем мы это делаем? Чтобы люди платили. Мы проверили на конечной «Химпрома». Знаете, сколько людей заплатили в троллейбусе без кондуктора? Четыре на забитый троллейбус. Будем каждую неделю проверять, рейды проводить. Хотите ехать дешево, платите!

Общество Троллейбусы
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«Изгой-один: Звёздные войны. Истории» Гарета Эдвардса (США, 2016)
«Изгой-один: Звёздные войны. Истории» Гарета Эдвардса (США, 2016)
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Театр Театр им. М.С.Щепкина
11.00, 14.00
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Фото

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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