В Сумах будут ловить «зайцев» в троллейбусах Мэр Сум Александр Лысенко проанонсировал проведение рейдов в троллейбусах с целью выявления «зайцев».

Об этом зашла речь сегодня, 26 декабря, во время аппаратного совещания в мэрии.

- Объясните людям, что проезд в троллейбусах сегодня не 1,75 грн, а может быть 86 копеек, если покупать проездные на 90 поездок в месяц, - обратился мэр к подчиненным. – Зачем мы это делаем? Чтобы люди платили. Мы проверили на конечной «Химпрома». Знаете, сколько людей заплатили в троллейбусе без кондуктора? Четыре на забитый троллейбус. Будем каждую неделю проверять, рейды проводить. Хотите ехать дешево, платите!