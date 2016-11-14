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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 13:39304

Криминогенная ситуация в Сумах за неделю

По данным Сумского горотдела полиции, за прошлую неделю были зарегистрированы 1201 (на предыдущей неделе - 1106) заявлений и сообщений.

Сообщений с признаками криминального правонарушения было принято 107 (134), из них раскрыты – 30 (44), а именно 12 краж, 5 фактов телесных повреждений, 2 факта хулиганства, 5 фактов незаконного оборота наркотиков. Раскрыто 16 ранее совершенных преступлений. Также за прошлую неделю составлено 59 (76) протоколов об административных правонарушениях: курение в общественных местах – 21, нарушение антиалкогольного законодательства – 16, насилие в семье – 2.

Также за неделю отчиталась и патрульная полиция, инспекторы которой проработали 1490 (1477) вызовов и заданий. В сфере обеспечения безопасности дорожного движения составили 256 (217) админматериалов, из них за управление в состоянии опьянения – 13 (16). По линии общественной безопасности составлено 71 (68) административных материалов: мелкие кражи – 11, за мелкое хулиганство – 13, насилие в семье – 3, курение в запрещенных местах – 14, нарушение антиалкогольного законодательства – 38. По горячим следам раскрыто 9 преступлений.

Право Криминогенная обстановка
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19:05 – 50 грн.
«Плохой Санта 2» Марка Уотерса (США, 2016)
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2D - 16:00 20:00 23:20
«Пассажиры» Мортена Тильдума (США, 2016)
«Пассажиры» Мортена Тильдума (США, 2016)
Кино Дружба
19-05 - 50 грн
«Моана» Рона Клементса (США, 2016)
«Моана» Рона Клементса (США, 2016)
Кино Космос
12:50 — 35грн 14:55 — 40грн 17:00 — 40грн 19:05 – 45 грн.
«Призрачная красота» Дэвида Фрэнкела (США, 2016)
«Призрачная красота» Дэвида Фрэнкела (США, 2016)
Кино Планета Кино
2D - 10:00 14:00 18:00
«Изгой-один: Звёздные войны. Истории» Гарета Эдвардса (США, 2016)
«Изгой-один: Звёздные войны. Истории» Гарета Эдвардса (США, 2016)
Кино Космос
10:20 – 35 грн. 21:00 – 45 грн.
 
«Щелкунчик» Э.Т.А.Гофмана
Театр Театр им. М.С.Щепкина
11.00, 14.00
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Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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