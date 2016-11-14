Криминогенная ситуация в Сумах за неделю По данным Сумского горотдела полиции, за прошлую неделю были зарегистрированы 1201 (на предыдущей неделе - 1106) заявлений и сообщений.

Сообщений с признаками криминального правонарушения было принято 107 (134), из них раскрыты – 30 (44), а именно 12 краж, 5 фактов телесных повреждений, 2 факта хулиганства, 5 фактов незаконного оборота наркотиков. Раскрыто 16 ранее совершенных преступлений. Также за прошлую неделю составлено 59 (76) протоколов об административных правонарушениях: курение в общественных местах – 21, нарушение антиалкогольного законодательства – 16, насилие в семье – 2.

Также за неделю отчиталась и патрульная полиция, инспекторы которой проработали 1490 (1477) вызовов и заданий. В сфере обеспечения безопасности дорожного движения составили 256 (217) админматериалов, из них за управление в состоянии опьянения – 13 (16). По линии общественной безопасности составлено 71 (68) административных материалов: мелкие кражи – 11, за мелкое хулиганство – 13, насилие в семье – 3, курение в запрещенных местах – 14, нарушение антиалкогольного законодательства – 38. По горячим следам раскрыто 9 преступлений.