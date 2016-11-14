Информация для сумчан: правила безопасного установлении Новогодней елки

Именно поэтому Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям обращается к гражданам с просьбой соблюдать следующие правила при установке елки:
- размещайте елку на устойчивой основе так, чтобы ветви не касались стен и потолка и были на безопасном расстоянии от электроприборов;
- не устанавливайте елку на высокой подставке (стул, журнальный столик и т.д.);
- поставьте ствол елки в ведро с мокрым песком и время от времени увлажняйте его,
- на елку запрещается устанавливать свечи, бенгальские огни, украшать ее легковоспламеняющимися материалами;
- не используйте неисправные или самодельные электрогирлянды;
- ни в коем случае не зажигайте у елки бенгальские огни, другие пиротехнические изделия;
- помните: использовать в помещении пиротехнику запрещено;
- дети могут находиться возле елки с включенной гирляндой только в присутствии взрослых, выключайте ее, когда выходите из комнаты;
- с целью предотвращения возникновения пожара можно обработать елку специальным огнестойким раствором.
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