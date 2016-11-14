Информация для сумчан: правила безопасного установлении Новогодней елки Одним из главных атрибутов новогодних и рождественских праздников является украшенная елка. В то же время, несоблюдение элементарных требований безопасности при ее установке является причиной возникновения чрезвычайных событий, в том числе пожаров во время празднования Нового года.

Именно поэтому Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям обращается к гражданам с просьбой соблюдать следующие правила при установке елки:

- размещайте елку на устойчивой основе так, чтобы ветви не касались стен и потолка и были на безопасном расстоянии от электроприборов;

- не устанавливайте елку на высокой подставке (стул, журнальный столик и т.д.);

- поставьте ствол елки в ведро с мокрым песком и время от времени увлажняйте его,

- на елку запрещается устанавливать свечи, бенгальские огни, украшать ее легковоспламеняющимися материалами;

- не используйте неисправные или самодельные электрогирлянды;

- ни в коем случае не зажигайте у елки бенгальские огни, другие пиротехнические изделия;

- помните: использовать в помещении пиротехнику запрещено;

- дети могут находиться возле елки с включенной гирляндой только в присутствии взрослых, выключайте ее, когда выходите из комнаты;

- с целью предотвращения возникновения пожара можно обработать елку специальным огнестойким раствором.