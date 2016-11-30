За выходные полиция Сумщины раскрыла 20 имущественных преступлений Добычей воров стали золотые украшения, мобильные телефоны, велосипеды, хозяйственные инструменты, металлические изделия и наличные средства на общую сумму более 6000 гривен. При совершении преступления злоумышленникам грозит уголовная ответственность по статье 185 Уголовного кодекса Украины «Кража».

Большинство из раскрытых имущественных преступлений правоохранителям удалось раскрыть по «горячим следам».

Так, полицейским Сумского отдела полиции практически сразу удалось установить личность двух воров после совершения ими имущественных преступлений в областном центре. Первым из злоумышленников полицейские разоблачили 26-летнего сумчанина, который украл из торгового заведения ящик с благотворительными пожертвованиями. Как в дальнейшем установили правоохранители, общая сумма средств, которая находилась в коробке, составляла более 300 гривен. Вторым задержанным оказался тоже местный 23-летний молодой человек, который «прихватил» с торговой залы подарочный набор общей стоимости 240 гривен.

Трех похитителей имущества задержали сотрудники Сумского районного отдела полиции. Сначала «горячим следам» правоохранители задержали 35-летнего жителя района, который похитил кошелек с деньгами работницы местной благотворительной организации. А на другой день разоблачили сразу двух злоумышленников, которые влезли в пригородноый нежилой домик, который принадлежит жителю Сум, и похитили из него хозяйственный инструмент: бензопилу и шуруповерт. Ими оказались 18-летний житель пригорода и его несовершеннолетний 17-летний приятель.

Еще три «криминальные дуэта» удалось задержать правоохранителям в других районах области. В Конотопе сыщикам удалось задержать двух 29-ти и 19-ти летних подельниц, которые украли из ювелирного магазина золотое кольцо. Двух гастролеров из других регионов Украины, подозреваемых в кражах мобильного телефона в двух местных жителей, задержали полицейские Тростянца. Третий «преступный дуэт» разоблачили ямпольские правоохранители. Злоумышленниками оказались двое односельчан 20-ти и 18-ти лет. Приятели подозреваются в кражах из домохозяйств своих же односельчан металлических изделий и продуктов питания.

Кражу велосипеда, припаркованного возле продуктового магазина в Кролевце, раскрыли местные стражи порядка. Вором оказался 48-летний местный житель.

А в Шостке полицейские задержали 34-летнего «нечистого на руку» человека, который после посещения своей знакомой прихватил ее мобильный, чтобы решить свои материальные проблемы.

Сейчас по всем указанным фактам возбуждены уголовные производства по соответствующим частям статьи 185 УК Украины «Кража». В рамках досудебного следствия все подозреваемые проверяются на причастность к совершению других аналогичных преступлений, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.