В Сумах копы задержали 18-летнего парня, подрезавшего приятеля

Оперативно прибывшие на место происшествия инспекторы обнаружили 2 мужчин, один из которых лежал на тротуаре. Его одежда была в крови.
Полицейские сразу вызвали скорую помощь и следственно-оперативную группу. Прибывшие на место происшествия зафиксировали у 28-летнего мужчины 3 ножевые ранения.
18-летний сумчанин, который был рядом, объяснил, что увидел, как мужчина упал на землю, и он решил помочь.
У пострадавшего были вывернуты карманы. Инспекторы решили обследовать прилегающую территорию, где по следам крови на снегу обнаружили место борьбы и мужчину, который случайно стал свидетелем драки. Он пояснил, что видел как у пострадавшего и гражданина, который на момент приезда блюстителей порядка находился рядом с ним, возникла ссора, которая затем переросла в драку. После этого пострадавший упал на землю.
Во время поверхностной проверки инспекторы обнаружили в кармане куртки 18-летнего мужчины нож, типа «бабочка» и 2 мобильных телефона, на одном из которых были их совместные фотографии.
Патрульные доставили задержанного и свидетеля в Сумское отделение полиции.
В настоящее время проводится проверка.
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