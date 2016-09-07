Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:19564

В Сумах копы задержали 18-летнего парня, подрезавшего приятеля

24 декабря, в полночь, патрульные получили сообщение о нанесении телесных повреждений на улице Ремесленной.

Оперативно прибывшие на место происшествия инспекторы обнаружили 2 мужчин, один из которых лежал на тротуаре. Его одежда была в крови.

Полицейские сразу вызвали скорую помощь и следственно-оперативную группу. Прибывшие на место происшествия зафиксировали у 28-летнего мужчины 3 ножевые ранения.

18-летний сумчанин, который был рядом, объяснил, что увидел, как мужчина упал на землю, и он решил помочь.

У пострадавшего были вывернуты карманы. Инспекторы решили обследовать прилегающую территорию, где по следам крови на снегу обнаружили место борьбы и мужчину, который случайно стал свидетелем драки. Он пояснил, что видел как у пострадавшего и гражданина, который на момент приезда блюстителей порядка находился рядом с ним, возникла ссора, которая затем переросла в драку. После этого пострадавший упал на землю.

Во время поверхностной проверки инспекторы обнаружили в кармане куртки 18-летнего мужчины нож, типа «бабочка» и 2 мобильных телефона, на одном из которых были их совместные фотографии.

Патрульные доставили задержанного и свидетеля в Сумское отделение полиции.

В настоящее время проводится проверка.

Право Тяжкие телесные повреждения
view counter

По тематике

22.12.2016 15:36

Нацгвардейцу, избившему охранника Спасо-Преображенского собора, дали 6 лет тюрьмы

Приговором Заречного районного суда г. Сумы гражданин М. признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое...

09.12.2016 12:38

Под Сумами сын избил престарелую мать до реанимации

Сейчас 65-летняя женщина находится в коме, ее состояние врачи оценивают как крайне тяжелое. Правоохранители обоснованно подозревают в избиении пенсионерки ее...

30.11.2016 16:40

На Сумщине конфликт окончился поножовщиной

Полиция Шостки выясняет обстоятельства и причины драки, в результате которой 47-летний мужчина получил проникающее ножевое ранение брюшной полости и резаные...

01.10.2016 11:21

На Сумщине пьяная ссора завершилась смертью

Правоохранители выясняют обстоятельства получения одной из жительниц Лебединая тяжких телесных повреждений, повлекших ее смерть. Предварительно установлено, что между ней и...

07.09.2016 17:55

На Сумщине конфликт двух работников завершился реанимацией

Чтобы подвыпивший грузчик быстрее работал, 58-летний водитель машины нанес ему несколько ударов. Как результат – 34-летний гражданин находится без сознания...

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Слуга народа 2» Алексея Кирющенко (Украина, 2016)
«Слуга народа 2» Алексея Кирющенко (Украина, 2016)
Кино Космос
19:05 – 50 грн.
«Плохой Санта 2» Марка Уотерса (США, 2016)
«Плохой Санта 2» Марка Уотерса (США, 2016)
Кино Планета Кино
2D - 16:00 20:00 23:20
«Пассажиры» Мортена Тильдума (США, 2016)
«Пассажиры» Мортена Тильдума (США, 2016)
Кино Дружба
19-05 - 50 грн
«Моана» Рона Клементса (США, 2016)
«Моана» Рона Клементса (США, 2016)
Кино Космос
12:50 — 35грн 14:55 — 40грн 17:00 — 40грн 19:05 – 45 грн.
«Призрачная красота» Дэвида Фрэнкела (США, 2016)
«Призрачная красота» Дэвида Фрэнкела (США, 2016)
Кино Планета Кино
2D - 10:00 14:00 18:00
«Изгой-один: Звёздные войны. Истории» Гарета Эдвардса (США, 2016)
«Изгой-один: Звёздные войны. Истории» Гарета Эдвардса (США, 2016)
Кино Космос
10:20 – 35 грн. 21:00 – 45 грн.
 
«Щелкунчик» Э.Т.А.Гофмана
Театр Театр им. М.С.Щепкина
11.00, 14.00
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.