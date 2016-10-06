Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 14:08446

В Сумах поймали россиянина-нелегала

Патрульные обнаружили мужчину, который незаконно находится на территории Украины.

24 декабря, в полночь, патрулируя улицу Белопольское шоссе, экипаж патрульных получил сообщение о неизвестном, который стучит в квартиру.

На месте вызова женщина сообщила, что малоизвестный ей человек, который ранее делал ремонт в ее квартире, стучит в дверь и просит пустить переночевать.

Во время общения с инспекторами гражданин Российской Федерации нервничал.

По имеющимся базам стражи порядка установили, что 52-летний мужчина, уже около 6 лет нелегально находится на территории Украины.

Для выяснения всех обстоятельств полицейские доставили его в Сумское отделение полиции и вызвали работников миграционной службы.

Право Нелегалы
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Фото

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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