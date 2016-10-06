В Сумах поймали россиянина-нелегала

24 декабря, в полночь, патрулируя улицу Белопольское шоссе, экипаж патрульных получил сообщение о неизвестном, который стучит в квартиру.
На месте вызова женщина сообщила, что малоизвестный ей человек, который ранее делал ремонт в ее квартире, стучит в дверь и просит пустить переночевать.
Во время общения с инспекторами гражданин Российской Федерации нервничал.
По имеющимся базам стражи порядка установили, что 52-летний мужчина, уже около 6 лет нелегально находится на территории Украины.
Для выяснения всех обстоятельств полицейские доставили его в Сумское отделение полиции и вызвали работников миграционной службы.
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