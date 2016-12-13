Сумские копы обнаружили водителя, лишенного прав за пьянство за рулем 23 декабря, около 21 часов, за нарушение ПДД экипаж патрульных остановил автомобиль Hyundai Coupe на улице Сумской-Киевских дивизий.

За рулем находился 35-летний гражданин. Мужчина не имел водительского удостоверения. По имеющимся базами полицейские установили, что более месяца назад за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения решением Заречного районного суда на водителя наложили штраф в размере 10 200 гривен и права управления транспортными средствами на 1 год.

Полицейские вынесли ему постановление по статье 126 (управление транспортным средством лицом, лишенным права управления) КоАП. Автомобиль эвакуировали на штраф-площадку.