В Киеве задержали сумчанина с фальшивой валютой 26-летний молодой человек пытался продать жителю Киевской области 300 долларов США, которые вызвали сомнение.

25 декабря около 18:00 сотрудники Печерского управления полиции получили информацию о том, что неустановленное лицо продало 30-летнему мужчине иностранную валюту, которая имела признаки подделки. Через несколько минут правоохранители установили: мужчины заранее договорились о встрече у дома на проспекте Победы.

На условиях выгодного курса 26-летний уроженец Сумской области продал три купюры номиналом по 100 долларов США. Но когда покупатель получил и рассмотрел их, то понял, что его обманули, и вызвал полицию.

Подозрительные купюры изъяли и направили на экспертизу. По данному факту следователи Печерского управления полиции начали уголовное производство по ст. 199 (Изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью использования при продаже товаров, сбыта или сбыт поддельных денег, государственных ценных бумаг, билетов государственной лотереи, марок акцизного налога или голографических защитных элементов) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас полиция устанавливает обстоятельства, при которых у сумчанина появились поддельные купюры. Если собранные вещественные доказательства укажут на криминальный умысел молодого человека, то ему грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет, сообщает отдел коммуникаций ГУНП в Киеве.