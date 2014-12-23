В Киеве задержали сумчанина с фальшивой валютой

25 декабря около 18:00 сотрудники Печерского управления полиции получили информацию о том, что неустановленное лицо продало 30-летнему мужчине иностранную валюту, которая имела признаки подделки. Через несколько минут правоохранители установили: мужчины заранее договорились о встрече у дома на проспекте Победы.
На условиях выгодного курса 26-летний уроженец Сумской области продал три купюры номиналом по 100 долларов США. Но когда покупатель получил и рассмотрел их, то понял, что его обманули, и вызвал полицию.
Подозрительные купюры изъяли и направили на экспертизу. По данному факту следователи Печерского управления полиции начали уголовное производство по ст. 199 (Изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью использования при продаже товаров, сбыта или сбыт поддельных денег, государственных ценных бумаг, билетов государственной лотереи, марок акцизного налога или голографических защитных элементов) Уголовного кодекса Украины.
Сейчас полиция устанавливает обстоятельства, при которых у сумчанина появились поддельные купюры. Если собранные вещественные доказательства укажут на криминальный умысел молодого человека, то ему грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет, сообщает отдел коммуникаций ГУНП в Киеве.
Жительница Кролевецкого района вернула долг односельчанке фальшивой купюрой, а та, в свою очередь, рассчиталась ею за баллон газа. Полиция выясняет...
Полиция напоминает гражданам: расплачиваясь за любые покупки, особенно на рынках или с уличными торговцами, и при размене денег у частных...
Наряд полиции охраны задержал в обменном пункте 50-летнюю сумчанку, когда она пыталась поменять фальшивую 100-долларового купюру на гривны....
С 9 марта 2015 года Национальный банк Украины ввел в обращение новую банкноту номиналом 100 гривен образца 2014 года с...
Милиция просит работников сферы торговли, банковской сферы и обычных граждан быть внимательными при расчетах наличными. В городе ходят фальшивые купюры....